Погода в Украине 9 марта будут солнечно и морозной. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

Прогноз погоды в Украине на 9 марта

На юге от +3 до +5 днем, ночью максимум похолодает до -4, -5. В восточных регионах ожидается от -3 до +1, в ночное время суток в среднем -3, -5.

На севере в дневное время от -4 до +1, ночью температура воздуха составит -5, -9. На западе синоптики прогнозируют от 0 до +6, ночью столбик термометра опустится до -6, -8.

В центре Украины в среднем от 0 до 2, а ночью до -6, -8. В Киеве днем ​​0, -2, ночью -4, -6.

Погода в марте 2021

По прогнозам синоптиков, в этом году март будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура составит от 0 до +6 градусов.

Смотрите подробный прогноз погоды на март 2021 в материале Фактов ICTV.