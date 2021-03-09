PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Погода
Людмила Богданова |

Солнечно, но морозно: погода в Украине 9 марта (КАРТА)

Погода в Украине 9 марта будут солнечно и морозной. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

Погода ICTV

Прогноз погоды в Украине на 9 марта

На юге от +3 до +5 днем, ночью максимум похолодает до -4, -5. В восточных регионах ожидается от -3 до +1, в ночное время суток в среднем -3, -5.

На севере в дневное время от -4 до +1, ночью температура воздуха составит -5, -9. На западе синоптики прогнозируют от 0 до +6, ночью столбик термометра опустится до -6, -8.

В центре Украины в среднем от 0 до 2, а ночью до -6, -8. В Киеве днем ​​0, -2, ночью -4, -6.

погода в Україні 9 березня

Читайте
До +11 на Западе и до -11 на Севере: прогноз погоды в Украине на неделю (КАРТА)

Погода в марте 2021

По прогнозам синоптиков, в этом году март будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура составит от 0 до +6 градусов.

Смотрите подробный прогноз погоды на март 2021 в материале Фактов ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка