Погода в Украине в среду, 10 марта, будет преимущественно сухой, украинцев порадует солнце. Только в Хмельницком, Виннице и Черновцах ожидаются осадки.
На западе — переменная облачность, температура днем — от 0 до +6°. Дожди со снегом прогнозируются только в Хмельницком и Черновцах.
В северных регионах будет сухо, температура днем — от -2° до +2°.
Жителей восточных регионов порадует солнце. Днем будет незначительный мороз — от -2° до 0.
Подобной погода в Украине 10 марта будет и в центре, лишь в Виннице ожидаются осадки. Воздух прогреется до +2°.
На юге — переменная облачность, температура днем — от +1° до +3°.
Погода в Украине в марте
Согласно прогнозам, в марте украинцам не стоит ждать температурных рекордов.
Не будет также значительных дождей и снегопадов.
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