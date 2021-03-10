Погода в Украине в среду, 10 марта, будет преимущественно сухой, украинцев порадует солнце. Только в Хмельницком, Виннице и Черновцах ожидаются осадки.

На западе — переменная облачность, температура днем — от 0 до +6°. Дожди со снегом прогнозируются только в Хмельницком и Черновцах.

В северных регионах будет сухо, температура днем — от -2° до +2°.

Жителей восточных регионов порадует солнце. Днем будет незначительный мороз — от -2° до 0.

Подобной погода в Украине 10 марта будет и в центре, лишь в Виннице ожидаются осадки. Воздух прогреется до +2°.

На юге — переменная облачность, температура днем — от +1° до +3°.

Погода в Украине в марте

Согласно прогнозам, в марте украинцам не стоит ждать температурных рекордов.

Не будет также значительных дождей и снегопадов.

Подробнее о погоде в Украине в марте 2021 читайте на Фактах ICTV.