Погода на 12 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 12 марта в большинстве регионов будет ветреной (7-12 м/c) и дождливой, лишь на востоке будет светить солнце.

На юге в дневное время суток ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха в среднем составит +2, +5. Ночью осадков не ожидается, столбик термометра опустится максимум до -9.

В восточных областях будет солнечно и без осадков. Днем от -3 до +1, ночью от -11 до -16.

На севере синоптики прогнозируют от -3 до +1, в ночное время суток похолодает максимум до -10, -12. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

В западных регионах также пройдет снег с дождем. Дневная температура воздуха — +5, +8, ночная — от -3 до +1. В центре Украины — мокрый снег, днем ​​от -1 до +6, в ночное время от -1 до -9.

В Киеве днем ​​будет мокрый снег, а столбик термометра покажет -1, +1, ночью -4, -6.

Погода на март в Украине

Синоптики прогнозируют, что в этом году погода в марте будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура составит от 0 до +6 градусов. Количество осадков ожидается на уровне 26-50 мм.

Смотрите подробный прогноз погоды на март 2021 в материале Фактов ICTV.