Погода в Украине 17 марта обещает быть дождевой почти на всей территории страны. Только в одной области должно быть без существенных осадков.
На Западе синоптики прогнозируют до +7 градусов днем, а ночью температура опустится до 0. Во всех областях ожидается мокрый снег и дожди в течение суток.
На Севере столбик термометра поднимется до +7 днем, а вот ночью опустится до -1. В трех областях будет дождливая погода и лишь в Черниговской области должно быть солнечно.
Дожди синоптики прогнозируют на Востоке Украины со средней температурой от +5 до +7 градусов днем, а ночью она опустится до 0. Дождливо и в центральной части Украины: днем до +8 и ночью до +1.
На Юге тоже ожидаются осадки. Днем столбик термометра поднимется до +11, а ночью опустится до +1.
Какой будет погода весной 2021
В Украине весна в 2021 году будет холодной и поздней, а морозов следует ожидать даже в апреле.
Прохладная погода сохранится после Пасхи, которую будут праздновать 2 мая. А после пасхальных праздников ожидается несколько волн похолодания.