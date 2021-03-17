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Факты / Погода
Марія Степанюк |

Дожди и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 17 марта (КАРТА)

Погода в Украине 17 марта обещает быть дождевой почти на всей территории страны. Только в одной области должно быть без существенных осадков.

Погода ICTV

На Западе синоптики прогнозируют до +7 градусов днем, а ночью температура опустится до 0. Во всех областях ожидается мокрый снег и дожди в течение суток.

На Севере столбик термометра поднимется до +7 днем, а вот ночью опустится до -1. В трех областях будет дождливая погода и лишь в Черниговской области должно быть солнечно.

Дожди синоптики прогнозируют на Востоке Украины со средней температурой от +5 до +7 градусов днем, а ночью она опустится до 0. Дождливо и в центральной части Украины: днем ​​до +8 и ночью до +1.

На Юге тоже ожидаются осадки. Днем столбик термометра поднимется до +11, а ночью опустится до +1.

погода 17 березня

Какой будет погода весной 2021

В Украине весна в 2021 году будет холодной и поздней, а морозов следует ожидать даже в апреле.

Прохладная погода сохранится после Пасхи, которую будут праздновать 2 мая. А после пасхальных праздников ожидается несколько волн похолодания.

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