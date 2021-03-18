Погода на выходные в Украине 20 — 21 марта 2021

Погода на выходные 20 и 21 марта не побалует украинцев теплом, зато воскресенье ожидается без осадков и слишком больших облаков.

В субботу, 20 марта осадки ожидаются по всей территории страны, кроме южных областей. На западе будет идти снег, а температура воздуха составит от 2° до 5° днем ​​и до — 5° ночью.

В центральных областях и на севере в этот день также ожидается немного снега, а столбик термометра поднимется до 5° днем ​​и опустится до -1° ночью.

Теплее всего 20 марта будет на юге Украины, днем ​​температура будет составлять от 6° до 9° тепла, а ночью от 2° до -1°.

На востоке тем временем пойдет снег с дождем, но температура будет такой, как и в центральных областях.

В воскресенье, 21 марта, в центре и на севере Украины будет наблюдаться незначительная облачность, а температура воздуха днем ​​составит от 3° до 5° тепла, а ночью столбик опустится до -3°.

На западе также будет от 3° до 5°, а иногда даже до 8°.

На юге синоптики прогнозируют до 8° днем ​​и до -2° ночью, в восточных областях погода будет такой же.

Если вы планируете отдых, лучше узнать погоду заранее, поэтому Факты ICTV подготовили прогноз погоды на март 2021.