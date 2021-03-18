По прогнозам синоптиков, апрельская погода будет очень неустойчивой, поэтому рекомендуется носить с собой зонтик на случай внезапных дождей.
Начало апреля порадует украинцев солнышком и хорошей погодой. Значительных осадков не ожидается.
Такое потепление будет наблюдаться в первой декаде месяца, столбик термометра может подниматься выше 12°.
Но весенняя погода очень неустойчива и капризна, поэтому до конца апреля будут наблюдаться резкие изменения, вплоть до заморозков.
Температура ночью может падать от -1 до -2°.
По информации синоптиков, после нескольких теплых дней погода может резко меняться на дождливую и ветренную, но через 3-5 суток будет снова сиять солнце.
Для того, чтобы вы смогли удачно спланировать отдых, Факты ICTV подготовили материал о выходных днях в апреле.
Источник: AccuWeather