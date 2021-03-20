Погода в Украине в субботу 20 марта в большинстве регионов будет облачной и дождливой, местами пройдет мокрый снег. Лишь на западе ожидается солнце. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта 2021

На юге синоптики прогнозируют небольшой дождь днем ​​и ночью, временами может идти мокрый снег. Дневная температура воздуха составит +5, +7, ночью похолодает до 0, -2.

На востоке также пройдет мелкий дождь, днем ​​столбик термометра будет показывать в среднем +3, +5, ночью — 0, -2.

На севере ожидаются незначительные осадки. Дневная температура воздуха от +3 до +6, ночная — от +1 до -3.

В западных регионах преимущественно будет солнечно — дожди только на Львовщине, Ивано-Франковщине и Волыни. Днем от +3 до +7, ночью от -3 до -7.

В центральной Украине также предполагается небольшой дождь. Днем — +3, +6, ночью до -2. В Киеве пройдет мелкий дождь, днем ​​температура воздуха составит +3, +5, ночью до -1.

Погода в апреле в Украине

Начало апреля порадует украинцев теплой погодой. Температура воздуха будет превышать 12 °, однако до конца месяца могут наблюдаться заморозки.

Кроме того, погода часто будет переменчивой, поэтому не забывайте носить с собой зонтик. Подробный прогноз погоды на апрель в Украине смотрите на Фактах ICTV.