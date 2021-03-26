В течение апреля 2021 погода в Украине будет умеренной, теплые дни будут чередоваться с прохладными, но последних во второй месяц весны все-таки будет больше.

Такой прогноз погоды на апрель озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

— В наших широтах теплеть будет волнами. Теплее, потом прохладнее, снова теплее. Но эти волны тепла до мая должны привести нас к лету, — отметила Наталья Голеня.

По ее словам, в начале апреля будет достаточно теплая погода, а вот 3, 4 и 5 числа ожидается снижение температуры, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

— Температура в апреле будет близкой к многолетним значениям. Но будут температурные колебания. В какие-то дни, когда будет солнечно, температурный фон будет отличаться на пять градусов от того, когда было бы облачно. Все будет зависеть от облачности и от того, откуда воздушные массы к нам будут поступать, — добавила синоптик.

В целом следует ожидать, что прохладных дней в апреле будет больше.

— Прохладных и умеренных дней, когда среднесуточная температура будет +5°-+6°, больше будет, — подвела итог Наталья Голеня.

Погода весной в Украине

По прогнозам синоптиков, в этом году весна в Украине будет прохладной и поздней.

Морозов стоит ждать даже в апреле.

Подробный прогноз погоды на весну 2021 читайте на Фактах ICTV.