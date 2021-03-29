В апреле 2021 года нас ожидают несколько всплесков активности на Солнце, которые могут негативно отразиться на здоровье и самочувствии метеозависимых людей.

Небольшие колебания уровнем G1 придутся на 2, 8 и 10 апреля.

Следующая магнитная буря пройдет с 16 на 17 апреля, и будет сильнее, чем предыдущие.

Читайте Календарь магнитных бурь на 2021 год

Больше всего от магнитных колебаний страдают метеозависимые люди, дети, беременные женщины и пожилые люди.

Во время таких периодов человек может быстро уставать, быть сонливым, раздражительным, страдать от головных болей.

Во время магнитных колебаний лучше не употреблять алкоголь и крепкий кофе, больше гулять на свежем воздухе.

Праздники в апреле 2021

Календарь праздников на апрель 2021 года поможет заранее построить планы на весь месяц и узнать, будут ли дополнительные выходные дни и когда поздравлять друзей с профессиональными праздниками.