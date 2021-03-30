Погода в Украине во вторник, 30 марта, — теплая и солнечная, облачно будет лишь в западных, части северных и южных регионов.

На западе — облачно, во Львове возможны дожди, температура днем — от +9° до +12°.

В северных регионах не ожидается осадков, практически во всех регионах — переменная облачность, тучи плотно затянут небо лишь в Луцке и Ровно. Воздух днем прогреется до +11°.

На востоке — переменная облачность, температура днем — от +6° до +9°.

В центральных областях также солнце время от времени будет радовать местных жителей, столбики термометров поднимутся до +11°.

В южных регионах — переменная облачность, дожди ожидаются в Херсоне, температура днем — от+8° до +12°.

Погода в Украине весной

Согласно прогнозам синоптиков, весна в Украине будет поздней и холодной.

Морозов стоит ждать даже в апреле.

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