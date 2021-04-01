Погода в Украине 1 апреля порадует теплом и солнцем. Осадки ожидаются только на западе, порывы ветра во всех регионах будут достигать 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 1 апреля 2021

На юге будет солнечно, температура воздуха от +12 до +16, ночью похолодает максимум до +1, +2. На востоке также ожидается солнечная погода, столбик термометра днем ​​будет колебаться в пределах +12-+15, ночью 0-+4.

В западных регионах будет пасмурно — синоптики прогнозируют незначительные осадки днем. Дневная температура воздуха в среднем +16, +19, ночная — +5, +7.

Жителей южных регионов погода также порадует солнцем — днем ​​+16, +19, ночью до +4.

В центре Украины будет ясно, в дневное время температура воздуха — +14, +6, в ночное — +3, +5. В Киеве ожидается +17, +19 днем, ночью — +6, +8.

Погода в апреле

Погода в Украине в апреле будет умеренной. Теплые дни будут чередоваться с прохладными, когда температура воздуха составит максимум +6.

3-5 апреля синоптики прогнозируют снижение температуры и осадки.

Смотрите подробный прогноз погоды на апрель в материале Фактов ICTV.