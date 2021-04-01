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Факты / Погода
Софія Зінов'єва |

Солнечные дни и ночные заморозки: погода в апреле 2021

Погода в апреле 2021 года будет очень неустойчивой.

Солнечные дни и ночные заморозки: погода в апреле 2021

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха составит от +7°С до +11°С, в гора она будет колебаться от +2°С до +6°С. Эти показатели близки к средним многолетним значениям.

Месячное количество осадков ожидаются 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм.

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По прогнозам синоптиков, абсолютный минимум температуры воздуха в апреле 2021 года составит -6-16°С мороза, а в Карпатах и на северо-востоке до -17-22°С мороза. На Львовщине и крайнем юге местами до 3-5°С мороза.

Абсолютный максимум апрельской температуры воздуха будет до +26-33°С, в горах до +21-22°С.

Погода на Пасху 2021

Погода на Пасху 2021 в Украине будет прохладной.

По данным синоптиков, в конце апреля и в течение всего мая ожидается несколько волн похолодания, поэтому привычной для украинцев жары в этом месяце не стоит ждать.

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