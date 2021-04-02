1 апреля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +14,1°С.

Это на 1,1°С выше рекордного значения температуры для этого дня, которое было зафиксировано в 2002 году.

Таковы данные наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По мнению работников метеостанции, такая температура воздуха соответствует климатической норме начале мая.

Прогноз погоды на апрель 2021

В марте Укргидрометцентр прогнозировал, что погода в апреле не удивит температурными рекордами.

Синоптики ожидают, что средняя месячная температура составит +8° – +11°С.

В горах, по прогнозу, будет немного прохладнее – +5° – +6°С. Эти температурные показатели находятся в пределах средних многолетних значений.

Количество осадков также будет обычной для второго весеннего месяца.

Подробнее о прогнозе погоды на апрель 2021 года читайте на Фактах ICTV.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского

Фото: Центральная геофизическая обсерватория ім. Б. Срезневского