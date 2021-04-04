Погода в Украине 4 апреля будет облачной и дождевой. Столбик термометра поднимется максимум до +11, а порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

Прогноз погоды в Украине на 4 апреля

На юге температура воздуха составит +9, +11, ночью похолодает до +3, +5. Небольшой дождь может пройти днем ​​и ночью.

В восточных регионах днем ​​ожидается дождь, столбик термометра будет показывать +8, +10, а ночью 0, +2.

На севере днем ​​в среднем +9, +11, а также осадки в виде дождя. Ночью синоптики прогнозируют снижение температуры до -1.

В западных областях также дожди, временами может идти мокрый снег. Солнечно будет только в Луцке и Ровно. Средняя дневная температура — +6, +8, ночная — +1, -1.

В центре Украины также предполагается небольшой дождь. Днем от +8 до +11, ночью до 0, +2.

В Киеве ожидаются незначительные осадки, днем ​​+8, + 10, ночью до + 1, -1.

Какой будет погода в апреле

Второй месяц весны будет богатым на осадки, а также удивит температурными рекордами. В течение месяца температура воздуха составит в среднем от +8 до +11.

Подробный прогноз погоды на апрель смотрите в материале Фактов ICTV.