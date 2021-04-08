Погода в Украине 8 апреля обещает быть солнечной, но в ряде регионов Украины пройдут дожди.

На Западе синоптики прогнозируют до +8 градусов днем, а ночью температура опустится до -2. Во всех областях в течение дня ожидается дождь.

На Севере столбик термометра поднимется до +9 днем, а вот ночью опустится до -2. В трех областях ожидается дождливая погода и только в Киеве должно быть солнечно.

Солнечную погоду синоптики прогнозируют на Востоке Украины со средней температурой от +6 до +9 градусов днем, а ночью она опустится до 0. Сухо будет и в центральной части Украины: днем ​​до +9 и ночью до -1.

На Юге тоже должно быть солнечно. Днем столбик термометра поднимется до +11, а ночью опустится до +3.

Какой будет погода весной 2021

В Украине весна в 2021 году будет холодной и поздней, а морозов следует ожидать даже в апреле.

Прохладная погода сохранится после Пасхи, которую будут праздновать 2 мая. А после пасхальных праздников ожидается несколько волн похолодания.