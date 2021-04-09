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Факты / Погода
Людмила Богданова |

Солнце и ночные заморозки: погода в Украине 9 апреля (КАРТА)

Погода в Украине 9 апреля порадует украинцев солнцем и плюсовой температурой. Осадков не предвидится ни в одном регионе, порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

Погода ICTV

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля

На юге днем ​​от +9 до +12, ночью похолодает до 0, +2. В восточных регионах Украины синоптики прогнозируют +8, +10, ночью 0, -2.

На севере средняя дневная температура составит +8, +10, ночью столбик термометра опустится максимум до -3. В западных регионах от +8 до +11, ночью похолодает до -3.

В центральных областях ожидается в среднем +8, +11, ночью температура воздуха снизится до -2, -3.

В Киеве +9, +11 днем, ночью до -2.

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Погода на выходные

Погода на выходные в Украине будет благоприятной для прогулок. В субботу не предвидится осадков, однако ночью будут небольшие заморозки.

В воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах +13 — +15. Смотрите подробный прогноз погоды на выходные в материале Фактов ICTV.

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