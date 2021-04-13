Погода в Украине во вторник, 13 апреля 2021 года, будет преимущественно солнечной и по-весеннему теплой. Лишь в западных регионах ожидаются дожди.

В западных областях — облачно, пройдут дожди. Температура днем — от +11° до до +19°.

На севере — переменная облачность, столбики термометров местами поднимутся до +17°.

Жителей восточных регионов порадует солнце, воздух прогреется до +20°.

В центре также переменная облачность, температур днем — от +12° до +16°.

В южных областях будет солнечно, воздух прогреется до +14°

Погода в Украине в апреле

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине во второй весенний месяц будет неустойчивой.

Теплые весенние дни будут чередоваться с холодными.

Подробный прогноз погоды на апрель 2021 смотрите в материалах на сайте Факты ICTV.