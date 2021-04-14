Туман в Киеве

Вечером 13 апреля и утром 14 апреля в Киеве ожидается густой туман.
Из-за ухудшения погодных условий видимость на дорогах столицы будет 200-500 м.
В городе установлен I уровень опасности, желтый.
Киевским водителям советуют в это время соблюдать дополнительные меры предосторожности.
Правила:
- снизить скорость движения;
- включить противотуманные фары;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- избегать резких маневров на дороге.
Пешеходам и велосипедистам также стоит быть осторожными во время движения по городу.
Погода в Украине в апреле
По прогнозам синоптиков, погода в Украине во второй месяц весны будет непостоянной.
Следует ожидать, что теплые дни будут чередоваться с холодными.
Подробнее о погоде в Украине в апреле 2021 читайте на Фактах ICTV.