Туман в Киеве

Вечером 13 апреля и утром 14 апреля в Киеве ожидается густой туман.

Из-за ухудшения погодных условий видимость на дорогах столицы будет 200-500 м.

В городе установлен I уровень опасности, желтый.

Киевским водителям советуют в это время соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Правила:

снизить скорость движения;

включить противотуманные фары;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

избегать резких маневров на дороге.

Пешеходам и велосипедистам также стоит быть осторожными во время движения по городу.

Погода в Украине в апреле

По прогнозам синоптиков, погода в Украине во второй месяц весны будет непостоянной.

Следует ожидать, что теплые дни будут чередоваться с холодными.

Подробнее о погоде в Украине в апреле 2021 читайте на Фактах ICTV.