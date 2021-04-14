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Факты / Погода
Людмила Грубник |

Желтый уровень опасности: Киев накроет густой туман

Вечером 13 апреля и утром 14 апреля в Киеве ожидается густой туман.

Туман в Киеве

Из-за ухудшения погодных условий видимость на дорогах столицы будет 200-500 м.

В городе установлен I уровень опасности, желтый.

Киевским водителям советуют в это время соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Правила:

  • снизить скорость движения;
  • включить противотуманные фары;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • избегать резких маневров на дороге.

Пешеходам и велосипедистам также стоит быть осторожными во время движения по городу.

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Погода в Украине в апреле

По прогнозам синоптиков, погода в Украине во второй месяц весны будет непостоянной.

Следует ожидать, что теплые дни будут чередоваться с холодными.

Подробнее о погоде в Украине в апреле 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: КГГА

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