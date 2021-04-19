Погода в Украине 19 апреля обещает быть в основном облачной и с кратковременными дождями.

На Западе синоптики прогнозируют до +13 градусов днем, а ночью температура опустится до +3. Погода будет облачной, а в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди.

На Севере столбик термометра поднимется до +14 днем, а ночью опустится до +2. Днем синоптики обещают теплую и солнечную погоду.

Солнечную погоду прогнозируют на Востоке Украины со средней температурой от +13 до +15 градусов днем, а ночью она опустится до +4. Сухо будет и в центральной части Украины: днем ​​до +15 и ночью до +3.

На Юге должно быть мрачно. Днем столбик термометра поднимется до +15, а ночью опустится до +5.

Какой будет погода весной 2021

В Украине весна в 2021 году будет холодной и поздней, а морозов следует ожидать даже в апреле.

Прохладная погода сохранится после Пасхи, которую будут праздновать 2 мая. А после пасхальных праздников ожидается несколько волн похолодания.