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Факты / Погода
Людмила Богданова |

Грозы и мокрый снег: погода в Украине 20 апреля (КАРТА)

Погода ICTV

Погода в Украине 20 апреля 2021 года будет дождливой и ветреной, в некоторых регионах пройдут грозы. Порывы ветра будут достигать 10-12 м/ c.

Прогноз погоды в Украине на 20 апреля

На юге дожди пройдут и днем, и ночью. Дневная температура воздуха от +12, +15, ночная — +6, +10.

На востоке Украины также пройдут осадки, в Донецкой и Луганской области — дожди с грозами. Температура воздуха — от +11 до +15, ночью похолодает максимум до +7, +5.

В северных регионах ожидается небольшой дождь в дневное время суток. Столбик термометра днем будет показывать +10, +13, ночью до +4.

В западных регионах синоптики прогнозируют незначительные осадки днем, в Черновицкой и Закарпатской областях ночью может пройти мокрый снег. Температура воздуха в среднем +11, +13, ночью —  +3, +5.

В центре Украины также дожди, в Винницкой и Черкасской областях — дождь с грозами. Температура воздуха — +11, +13, ночью —  +5, +7.

В Киеве пройдет слабый дождь, днем — ​​+11, + 13, ночью — + 3, + 5.

погода в Україні 20 квітня

Какой будет погода на Пасху 2021

По прогнозу синоптика Леонида Горбаня, май не порадует украинцев привычным теплом. На Пасху, которая приходится на 2 мая, погода будет прохладной.

Кроме того, в течение месяца ожидается несколько волн похолодания. Подробнее, какой будет погода на Пасху 2021, читайте в материале Фактов ICTV.

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