Погода в Украине 23 апреля будет преимущественно дождевой и ветреной, в некоторых регионах пройдут грозы. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/c. Смотрите подробный прогноз погоды на 23 апреля в материале Фактов ICTV.

Прогноз погоды в Украине на 23 апреля 2021

На юге днем ​​от +13 до +18 и дождь, ночью без осадков, температура воздуха +5, +7. В Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются грозы.

На востоке в среднем +16, +18, ночью от +4 до +7. В регионе также пройдут дожди, на Харьковщине — с грозами.

В северных регионах прогнозируют от +10 до +13 днем, ночью похолодает максимум до +4. На Сумщине пройдет дождь, в Черниговской области — дождь с грозами, а в Житомирской области будет солнечно.

На западе Украины также дожди, солнце будет светить только в Хмельницкой области. Температура воздуха днем ​​+9, +11, ночью преимущественно 3+, +5.

В центральных регионах также осадки в виде дождя. Дневная температура от +10 до +16, ночью в среднем +4, +6.

В Киеве и области ожидается солнечная погода. Днем +11, +13, ночью +5, +7.

Погода на Пасху 2021

На Пасху 2021 погода в Украине будет прохладной. Об этом свидетельствует прогноз народного синоптика Леонида Горбаня.

По его словам, в мае на украинцев ждет несколько волн похолодания. Подробный прогноз погоды на Пасху 2021 смотрите на Фактах ICTV.