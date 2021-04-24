Погода в Украине в субботу, 24 апреля, будет солнечной, температура воздуха в разных регионах будет колебаться в пределах +7 — +15. Порывы ветра ожидаются в пределах 7-12 м/c. Смотрите подробный прогноз погоды на 24 апреля в материале Фактов ICTV.

Прогноз погоды на 24 апреля 2021 в Украине

На юге днем ​​от +9 до +16, ночью от +5 до -3. В восточных регионах Украины ожидается дневная температура на уровне +12 — +15, ночью похолодает максимум до +8, +5.

На севере преимущественно будет пасмурно, в Сумской и Черниговской областях может пройти небольшой дождь. Столбик термометра днем ​​покажет +7, +10, ночью -1, -3.

В западных регионах +7, +11 в дневное время суток, в ночное — -1, -3. В центре Украины синоптики прогнозируют +8, +11, ночью от +5 до -3.

В Киеве и области будет солнечно. Днем +7, + 9, ночью 0, -2.

Погода на Пасху 2021

Как сообщает народный синоптик Леонид Горбань, на Пасху 2021 не стоит ждать тепла. Начало мая будет прохладным.

Кроме того, в мае в Украине пройдет несколько волн похолодания. Подробный прогноз погоды на Пасху смотрите на Фактах ICTV.