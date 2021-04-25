В воскресенье, 25 апреля, погода в Украине в половине областей будет облачной, а в другой — солнечной. Ночью ожидаются заморозки, а порывы ветра будут достигать 5-10 м/c. Подробный прогноз погоды в Украине на 25 апреля, смотрите на Фактах ICTV.

Прогноз погоды в Украине на 25 апреля

На юге погода будет солнечной. Температура воздуха днем ​​в пределах +9 — +14. Ночью похолодает до +2, +5.

На востоке также будет светить солнце, днем ​​синоптики прогнозируют +10, +14, ночью столбик термометра покажет -1, -3.

В северных регионах будет пасмурно, местами может пройти небольшой дождь. Дневная температура +7, +9, ночная — 1, -3.

На западе Украины также ожидается небольшой дождь. В дневное время суток прогнозируют в среднем +7, +9, в ночное — -1, -3.

В центральных областях днем ​​от +8 до +11, ночью похолодает до -3.

В Киеве может пройти небольшой дождь, днем ​​+7, + 9, ночью до -2.

Когда вернется тепло

По прогнозам синоптиков, 27-28 апреля в Украине улучшится погода. Температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

В этот период исчезнут ночные заморозки. Подробнее о погоде в Украине читайте на Фактах ICTV.