В понедельник, 26 апреля, погода в Украине будет пасмурной и дождевой. Солнечно будет на востоке и в некоторых западных областях. Порывы ветра будут достигать 3-8 м/c. Какой будет погода в Украине 26 апреля, расскажут Факты ICTV.

Погода в Украине 26 апреля

На юге может пройти небольшой дождь. Температура воздуха днем ​​в пределах +10, +13 ночью может похолодать до +3, +6.

В восточных регионах будет солнечно. Дневная температура от +10 до +14, ночная от +3 до +6.

На севере также прогнозируют небольшой дождь. Днем столбик термометра будет показывать от +6 до +10, ночью ожидаются заморозки в пределах -1, -3.

В западных регионах днем ​​от +6 до +9, ночью -1, -3. В Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается солнечная погода. В остальных областях будет пасмурно, возможно, пройдет дождь.

В центре Украины также дождливая погода. Днем в среднем +6, +8, ночью до +3.

В Киеве и области +7, +9 днем, ночью — 0, -2.

Погода на Пасху 2021

На Пасху (2 мая) погода не порадует украинцев теплом. Начало мая вообще будет прохладным. Об этом свидетельствует прогноз народного синоптика.

В течение месяца ожидается несколько волн похолодания. Подробнее, какой будет погода на Пасху, смотрите на Фактах ICTV.