В понедельник, 26 апреля, погода в Украине будет пасмурной и дождевой. Солнечно будет на востоке и в некоторых западных областях. Порывы ветра будут достигать 3-8 м/c. Какой будет погода в Украине 26 апреля, расскажут Факты ICTV.
Погода в Украине 26 апреля
На юге может пройти небольшой дождь. Температура воздуха днем в пределах +10, +13 ночью может похолодать до +3, +6.
В восточных регионах будет солнечно. Дневная температура от +10 до +14, ночная от +3 до +6.
На севере также прогнозируют небольшой дождь. Днем столбик термометра будет показывать от +6 до +10, ночью ожидаются заморозки в пределах -1, -3.
В западных регионах днем от +6 до +9, ночью -1, -3. В Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается солнечная погода. В остальных областях будет пасмурно, возможно, пройдет дождь.
В центре Украины также дождливая погода. Днем в среднем +6, +8, ночью до +3.
В Киеве и области +7, +9 днем, ночью — 0, -2.
Погода на Пасху 2021
На Пасху (2 мая) погода не порадует украинцев теплом. Начало мая вообще будет прохладным. Об этом свидетельствует прогноз народного синоптика.
В течение месяца ожидается несколько волн похолодания. Подробнее, какой будет погода на Пасху, смотрите на Фактах ICTV.