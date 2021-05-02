В воскресенье, 2 мая, когда украинцы будут отмечать Пасху, температура по всей стране поднимется от +24° днем до +7° ночью.

В Центре, а также на Западе, Севере и Юге ожидаются дожди с грозами, и только на Востоке будет облачно, но без осадков. Ветер – южный и юго-восточный, порывы будут достигать скорости 5-10 м/с.

На Востоке – переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +24° градусов, а ночью ожидается похолодание до +7°.

На Юге будет туманно, ожидаются незначительные осадки, местами гроза. Ночью ожидается +8°, а днем воздух прогреется до +26°.

В Центральных регионах также ожидается кратковременный дождь с грозой, дневная температура составит +25°, а ночная – +8°.

Западные области накроют сильные грозовые дожди, возможно выпадение града и шквалы 15-20 м/с. Видимость будет серьезно ограничена из-за тумана. Днем воздух прогреется до +23°, а ночью ожидается до +12°. В Карпатах, где температура и вовсе может опуститься до +2°, спасателями был объявлен желтый уровень опасности.

На Севере также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем синоптики прогнозируют до +24°, а ночью – +7°.

Не обойдет 2 мая грозовой фронт и Киев. В столице ожидаются кратковременные грозы. Днем столбики термометров покажут до +24°, а ночью могут опуститься до отметки в +12°.

Переменчивая погода в мае

На прошлой неделе синоптики предупредили украинцев, что на протяжении всего мая погода будет оставаться переменчивой.

По мнению метеорологов, в начале месяца по всей территории страны, кроме Юга и Востока, ожидается потепление, хотя при этом возможны грозы.

Однако с понедельника грозовой фронт настигнет и эти регионы.