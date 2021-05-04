Погода на 4 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Факты / Погода
Марія Степанюк |

Солнечно и без осадков: прогноз погоды в Украине на 4 мая (КАРТА)

Погода ICTV

Погода в Украины 4 мая в обещает быть теплой, солнечной и без осадков.

На Западе синоптики прогнозируют до +17 градусов днем, а ночью температура опустится до +2.

На Севере столбик термометра поднимется до +16 днем, а ночью опустится до +3.

Солнечную погоду прогнозируют и на Востоке Украины со средней температурой от +14 до +18 градусов днем, а ночью она опустится до +6. Ясно и тепло будет в центральной части Украины: днем до +16 и ночью до +6.

На Юге тоже будет тепло. Днем столбик термометра поднимется до +18, а ночью опустится до +6.

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В Украине весна в 2021 году будет холодной и поздней, а морозов следует ожидать даже в апреле.

Прохладная погода сохранится после Пасхи, которую будут праздновать 2 мая. А после пасхальных праздников ожидается несколько волн похолодания.

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