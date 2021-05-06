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Факты / Погода
Марія Степанюк |

Дожди с грозами и похолодание: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

прогноз погоди_погода

Погода на выходные в Украине предусматривается с дождями и грозами.

В субботу, 8 мая, на всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, а местами с грозами.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться от +11°С до +22°С. Ночью столбики термометров покажут от +5°С до +12°С.

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На Востоке и Юге ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер. Температурные показатели днем будут ​​колебаться от +16°С до +22°С, ночью температура опустится до +10°С.

Погода на выходные в Украине (8 мая 2021 — 9 мая 2021)

В воскресенье, 9 мая, осадков не обещают, но будет прохладнее. Ожидается солнечная погода с незначительной облачностью. Днем синоптики прогнозируют от +12°С до +20°С, ночью — от +3°С до +9°С.

Теплее всего в воскресенье будет на Западе Украины, где температура днем ​​прогреется до +20°С, а вот прохладнее — на Востоке и Севере — до +14°С.

Погода на выходные в Украине (8 мая 2021 — 9 мая 2021)

Погода в мае 2021

Погода в мае 2021 обещает быть довольно изменчивой. В Укргидрометцентре рассказали, что в начале мая погода будет переменчивой.

Подробнее о погоде в Украине в мае 2021 читайте на Фактах ICTV.

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