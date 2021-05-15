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Факты / Погода
Дмитро Кудрявцев |

На Западе и Юге сильные дожди: прогноз погоды в Украине на 16 мая (КАРТА)

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16 мая практически по всей Украине ожидается теплая погода. Однако в западных и южных регионах ожидаются дожди.

На Западе воздух прогреется от +17 до +20, ожидаются обильные дожди с грозами. Ночью столбик термометра покажет до +6 — +10. Холоднее всего будет в Карпатах и Закарпатской области.

В центральных областях ожидается переменная облачность, местами возможны дожди. Температура будет колебаться от +22 до +27 днем и от +10 до +13 ночью.

Солнце также будет лишь изредка пробиваться из-за туч, однако осадков не прогнозируется. Температура днем от +22 до +25, а ночью воздух остынет до +10 — +13.

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В восточных регионах дождей также не предвидится, однако облака заволокут небо, как и на остальной территории Украины. Столбик термометра днем покажет от +24 до +29 днем и от +11 до +13 ночью.

На Юге страны синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура будет колебаться от +23 до +26 днем и от +11 до +13 ночью.

Погода в Украине

Погода на выходные

Как сообщают синоптики, погода на выходные с 15 мая по 16 мая будет пасмурной.

В западных и северных областях ожидаются дожди.

Температура днем 18-28, ночью 8-12.

Источник: Укргидрометцентр

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