Погода на 17 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украину 17 мая обещает быть теплой, но с грозами почти по всей территории страны, кроме Луганской области.

На Западе синоптики прогнозируют до +21 градусов днем, а ночью температура опустится до +9.

На Севере столбик термометра поднимется до +25 днем, а ночью опустится до +11.

Дожди с грозами прогнозируют и на Юге Украины со средней температурой от +23 до +25 градусов днем, а ночью она опустится до +12. Ясно и тепло будет в центральной части Украины: днем ​​до +25 и ночью до +15.

На Востоке тоже ожидаются местами дожди с грозами. Днем столбик термометра поднимется до +29, а ночью опустится до +16.

Погода в мае 2021

Погода в мае 2021 обещает быть довольно изменчивой. В Укргидрометцентре рассказали, что в начале мая погода будет переменчивой.

Подробнее о погоде в Украине в мае 2021 читайте на Фактах ICTV.