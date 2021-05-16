Погода на 17 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украину 17 мая обещает быть теплой, но с грозами почти по всей территории страны, кроме Луганской области.
На Западе синоптики прогнозируют до +21 градусов днем, а ночью температура опустится до +9.
На Севере столбик термометра поднимется до +25 днем, а ночью опустится до +11.
Дожди с грозами прогнозируют и на Юге Украины со средней температурой от +23 до +25 градусов днем, а ночью она опустится до +12. Ясно и тепло будет в центральной части Украины: днем до +25 и ночью до +15.
На Востоке тоже ожидаются местами дожди с грозами. Днем столбик термометра поднимется до +29, а ночью опустится до +16.
Погода в мае 2021
Погода в мае 2021 обещает быть довольно изменчивой. В Укргидрометцентре рассказали, что в начале мая погода будет переменчивой.
Подробнее о погоде в Украине в мае 2021 читайте на Фактах ICTV.