Погода в Украине 18 мая будет теплой и пасмурной, во всех регионах пройдут дожди с грозами. Порывы ветра будут достигать 7-10 м/c.

Прогноз погоды в Украине на 18 мая 2021

На юге днем ​​ожидается +17 — +23, ночью столбик термометра опустится до +10 — +14. Синоптики прогнозируют слабый дождь с грозой и днем, и ночью. В Запорожской и Днепропетровской областях в ночное время осадков не предвидится.

В восточных регионах Украины погода во вторник, 18 мая, также будет дождливой — осадки с грозами пройдут в дневное время суток. Температура воздуха +21 — +24, ночью похолодает до +11 — +14.

На севере слабый дождь с грозой может пройти в дневное и ночное время суток. Днем ожидается +16 — +21, ночью до +9 — +13.

В западных регионах также слабый дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит от +13 до +16, ночью +7 — +10.

В центре Украины погода 18 мая будет пасмурной — пройдет небольшой дождь с грозой. Температура воздуха в среднем +16 — +22, ночью +9 — + 3.

В Киеве синоптики также прогнозируют дождь с грозой днем ​​и ночью. В дневное время ожидается +17 — +19, в ночное — от +10 до +12.

Погода в мае 2021

По прогнозам синоптиков, в мае погода в Украине будет переменчивой. Средняя месячная температура составит 15-18°, в горах будет прохладнее — 11-13° с отметкой плюс.

Подробный прогноз погоды на май 2021 в Украине смотрите в материале Фактов ICTV.