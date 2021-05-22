Погода на 23 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине в воскресенье, 23 мая, вновь придут дожди и порывистый ветер. Осадки ожидаются в западном, частично в центральном и северном регионах.

Однако днем температурный режим в этих областях практически не изменится, а ночью потеплеет до +9 …+14.

На Юге и Востоке будет солнечно. Воздух прогреется до +27 днем.

В западных регионах целый день ожидается пасмурная погода и будет идти умеренный дождь. Температура воздуха от +16 до +21 днем ​​и от +8 до +11 ночью.

На Востоке 23 мая будет теплее всего. Синоптики прогнозируют погоду без осадков и солнце. Столбики термометров покажут +25…+27 днем ​​и +12…+14 ночью.

В северных областях будет дождевая и пасмурная погода, хотя и ожидается тепло. Температура воздуха днем ​​от +20 до +22, а ночью от +11 до +13.

На Юге в течение дня небо будет чистым, погода — жаркой. Столбики термометров показывают днем ​​+20…+27, а ночью +11…+14.

В Киеве день будет облачным и дождливым. Температура воздуха в городе составит днем ​​от +21 до +23, а ночью от +12 до +14.

Непогода в Украине

В Украине в течение недели наблюдалась непогода. В частности, были сильные ветры и дожди с грозами.

В результате этого большинство населенных пунктов оставались без света.

Подробнее о последствиях непогоды в Украине — читайте на Фактах ICTV.