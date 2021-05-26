Погода на 27 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В четверг, 27 мая, погода в Украине будет неустойчивая и изменчивая. Температура воздуха в среднем составит +22 днем и +12 ночью.

В Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории — без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

В западных областях погода переменчива. Местами будет светить жаркое солнце, а местами — идти сильные дожди с грозами. Температура воздуха от +20 до +25 днем и от +9 до +14 ночью.

На Востоке синоптики прогнозируют самый жаркий день. Столбики термометров покажут +26…+28 днем и +12…+14 ночью.

В северных областях будет облачная погода с грозами и ливнями. Температура воздуха днем от +23 до +25, а ночью от +12 до +14.

На Юге небо будет чистым, погода — летней. Столбики термометров показывают днем +25…+28, а ночью +13…+15.

В Киеве в четверг прогнозируют кратковременные дожди, возможна гроза. Температура от +22 до +24 днем и от +13 до +15 ночью.

Циклон в Украине

Погода в мае 2021 года довольно переменчива. Однако уже со 2 мая наблюдается потепление на территории Украины.

Согласно прогнозам, в мае средняя месячная температура в Украине предполагается на уровне +15…+18, в горах несколько холоднее — +11…+13.

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