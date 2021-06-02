Прохлада и грозы: погода в Украине на 3 июня (КАРТА)

Погода 3 июня в Украине будет прохладной, в восточных и южных областях страны ожидаются грозы и проливные дожди, в остальных регионах ожидается переменная облачность.

Ветер по всей стране ожидается северо-восточный, его скорость будет достигать от 7 до 12 метров в секунду.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине на 3 июня читайте в материале Факты ICTV.

По всему Востоку страны ожидаются ливни и грозы: ночью температура опустится до 9°-11°, а днем воздух прогреется до 19°.

На Западе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки: температура днем поднимется до 20°, а ночью от до 9° до 11°.

Жителей Юга также ожидают проливные дожди с грозами: синоптики прогнозируют, что днем столбик термометра поднимется до 19°, а ночью похолодает до 12°.

На Севере ожидается переменная облачность без существенных осадков: днем местами воздух прогреется до 19°, ночью столбик термометра покажет от 9° до 11°.

В Центре синоптики прогнозируют грозы: ночью до 13°, а днем до 18°.

Киевлян 3 июня ожидает переменная облачность без существенных осадков: днем температура воздуха может достигать отметки в 20°, а вечером похолодает до 10°.

Погода в Украине на июнь

До середины июня температурные показатели на территории Украины будут сдержанными, а погода не порадует летней жарой даже жителей юга страны.

В начале лета украинцев ожидает достаточно прохладная и пасмурная погода.

Подробнее о прогнозе на июнь вы можете узнать, прочитав эксклюзивное интервью, которое дала Фактам ICTV синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.