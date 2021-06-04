В субботу, 5 июня, погода в Украине в большинстве регионов будет солнечной, на востоке и западе может пройти небольшой дождь. Температура воздуха составит +20, +22, а порывы ветра будут достигать 7-12 м/c.

Факты ICTV подготовили прогноз погоды в Украине на 5 июня.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня

На юге Украины ожидается +19, +23, ночью похолодает максимум до +10, +12. В восточных регионах будет пасмурно, местами пройдут дожди. Днем синоптики прогнозируют +16, +19, ночью до +10.

На севере Украины будет солнечно, дождь может пройти только в Сумской области. Дневная температура на уровне +20, +22, ночная — +10, +12.

В западных регионах ожидается +20, +22 днем, а ночью от +9 до +12. Дожди с грозами пройдут во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В центре Украины будет солнечно, днем ​​столбик термометра будет показывать +20, +22, ночью опустится до +10, +12.

В Киеве также будет светить солнце, дневная температура воздуха — +20, +22, ночная — +11, +13.

Погода летом в Украине

По прогнозам синоптиков, летом температура воздуха в Украине достигнет +40. В июле и августе температурные показатели будут значительно превышать норму.

Потепления следует ожидать уже после первой декады июня. Подробнее, какой будет погода летом в Украине, читайте на Фактах ICTV.