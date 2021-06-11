Осадков не ожидается только в Киеве и на Юге: погода в Украине на 12 июня

12 июня практически по всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди. На части территорий ожидаются грозы и лишь в Киеве и на юге страны не ожидается существенных осадков.

Подробнее о прогнозе погоды от гидрометцентра для регионов Украины читайте в материале Факты ICTV.

В частности, на Востоке Украины прогнозируются грозы. Днем столбик термометра покажет от +23 до + 25, тогда как ночью похолодает до температуры от +12 до +15

На Юге страны существенных осадков не ожидается, лишь в Херсоне возможны грозы. Температура днем будет летней и прогнозируется на уровне от +24 до +26, тогда как ночью столбик термометра опустится до +13 градусов.

В Центральных и Северных областях ожидается от +21 до +25 тепла в дневное время и в пределах +13 градусов ночью. Здесь также прогнозируется дожди, а в отдельных регионах – грозы.

На Западе Украины также установится летнее тепло, однако во всех областях ожидаются дожди. Днем температура составит от +22 +25 градусов, а ночью от +11 до +15.

В Киеве будет от +24 до +26 днем, а ночью столбик термометра покажет от +13 до +15 градусов.

Погода в Украине на лето

До середины июня температурные показатели на территории Украины будут сдержанными, а погода будет не жаркой даже на юге Украины.

Такой прогноз озвучила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

По ее словам, начало лета охарактеризуется прохладной погодой и обилием дождей с грозами.