Погода в Украине 13 июня будет теплая и дождливая

13 июня в Украине сохранится теплая дождливая погода. Холодный фронт на короткое время зайдет на территорию страны и снизит температуру воздуха в зависимости от региона на 3-7 градусов.

На Западе будут греметь грозы, дневная температура составит до +23 градусов. На Закарпатье значительно похолодает до +17 градусов днем. Небольшие дожди. Похолодание будет кратковременным.

На Юге 13 июня очень тепло и дождливо. Грозы медленно отступают. В Одессе вероятность дождя невелика.

Теплой будет Херсонская область, до +27 градусов. Температура Черного моря в Одессе + 16.2 градусов, Азовского в Бердянска + 20.8 градусов.

На Востоке температура воздуха составит до + 24 ° С

В Центре будет до + 24 градусов, в Полтавской области — до + 21 ° С 13-14 июня температура воздуха станет ниже, особенно резко похолодает в Винницкой области. И дожди, конечно, как и везде в Украине, тоже пройдут.

На Севере дневная температура воздуха — до +25 градусов.

В начале следующей недели ожидается снижение температуры на несколько градусов.

Погода в Киеве

В столице погода 13 июня будет очень изменчивой. Температура днем — до +23. Ясно, а также похолодает на 3-5 градусов.

До середины июня температурные показатели на территории Украины останутся сдержанными, а погода не будет жаркой даже на Юге Украины.

Фото: Unsplash