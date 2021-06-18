Погода в Украине 18 июня в большинстве регионов будет солнечной, однако в некоторых областях ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +28.

На юге пройдут дожди, днем ​​ожидается от +24 до +27, ночью столбик термометра опустится до +15, +18. В восточных областях синоптики также прогнозируют дождь, температура воздуха днем ​​+24, +27, ночью до +14.

На севере будет солнечно, в дневное время суток +26, +28, в ночное — до +14. В западных регионах также солнце, днем ​​столбик термометра будет показывать +26, +29, ночью местами опустится до +11, +13.

В центре Украины солнечно будет в Черкасской, Полтавской и Винницкой области. В Днепропетровской и Кировоградской областях пройдет слабый дождь. Температура воздуха в пределах +24, +29, ночью — +15, +17.

В Киеве 18 июня ожидается солнечная погода, дневная температура воздуха — +27, +29, ночная — +16, +18.