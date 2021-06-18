Погода в Украине 19 июня в большинстве областей будет солнечной, однако на юге и на западе пройдут дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23 — +30. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c, в восточных областях — 7-12 м/c.

На юге 19 июня ожидаются дожди с грозами. Дневная температура воздуха от +23 до +28, ночная опустится до +14, +18.

В восточных регионах будет солнечно. Днем столбик термометра будет показывать +26, +30, ночью опустится до +14, +17.

На севере также солнечно и без осадков. Дневная температура +27, +29, ночью +14, +16.

На западе Украины 18 июня пройдут дожди с грозами. Солнечно будет во Львовской, Ровенской и Волынской областях. Синоптики прогнозируют днем ​​от +24 до +29, ночью похолодает максимум до +13.

В центре Украины пройдут дожди только в Винницкой области. Температура воздуха ожидается на уровне +25, +29, ночью столбик термометра опустится до +14, +17.

В Киеве будет солнечно, днем ​​+27, +29, ночью до +16, +18.