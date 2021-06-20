Облачность и дожди с грозами на западе: прогноз погоды в Украине на 21 июня (КАРТА)

21 июня погода на большей части территории Украины будет облачной.

В западных регионах прогнозируются дожди с грозами, тогда как на Востоке ожидается солнечная погода.

Ветер будет восточным, либо юго-восточным, и будет развивать скорость от 3 до 12 метров в секунду.

На Западе будет по-летнему тепло, хотя и прогнозируются дожди с грозами. Днем столбик термометра покажет от +26 до +31, а ночью температура опустится до +14 — +18 градусов по Цельсию.

На Севере страны будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до отметки в +30 — +32 градуса, а ночью похолодает до +17 — +19.

В Центральные области также придет настоящая летняя жара – днем синоптики прогнозируют до +32 по Цельсию, а ночью будет прохладно – от +17 до + 19 градусов.

На Востоке будет солнечно, днем столбик термометра поднимется до +34, а ночью похолодает до +17 — +20.

На Юге страны также ожидается переменчивая облачность. Днем температура воздуха прогнозируется на уровне +25 — +30, а ночью – от +16 до +18.

Киевлян в понедельник также ожидает переменчивая облачность и настоящая летняя жара. Днем воздух прогреется до отметки в +32 по Цельсию, а ночью ожидается от +18 до + 20.

Погода на лето 2021

Согласно данным синоптиков, погода летом 2021 в Украине будет немного переменчивой. Таким образом будут как периоды жары, так и похолодания.

В то же время июль 2021 может удивить украинцев нехарактерным для этого месяца количеством осадков.

Смотрите полный прогноз погоды на лето 2021 в Украине в материале на сайте Факты ICTV.