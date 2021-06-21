Погода на неделю в Украине с 21 июня по 25 июня 2021

На этой неделе большую часть территории Украины накроют дожди с грозами, при этом температура воздуха будет достаточно высокой на протяжении всей недели.

В понедельник, 21 июня, в основном будет переменная облачность, лишь в западных областях возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха днем прогреется до +32, а ночью столбики термометров по всей стране покажут +15 — +19.

Во вторник, 22 июня, погода начнет портиться. На западе, юге и в центре страны ожидаются проливные дожди с грозами.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +30 до +34, а ночью похолодает до +19.

В среду, 23 июня, тенденция к ухудшению погоды продолжится. Осадки не прогнозируются только в северных и восточных регионах, во всех остальных областях ожидаются дожди.

Днем столбики термометров покажут от +32 до +34 градусов, ночью же температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +17 до +21.

В четверг, 24 июня, карта дождей останется практически идентичной. Ливни продолжат идти практически по всей территории страны.

Днем воздух прогреется до +34 градусов, тогда как ночью темература будет колебаться от +17 до +21.

В пятницу, 25 июня, погода продолжит ухудшаться – дожди доберутся даже до восточных регионов страны, которые грозы обходили на протяжении всей недели.

Днем температурные колебания составят +27 — +34, а ночью похолодает до +20 градусов в среднем по стране.

Погода на морских побережьях Украины

В июне у украинцев начинается курортный сезон, что побуждает многих жителей страны начинать строить планы на отпуск.

Как рассказал в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV народный синоптик Леонид Горбань, погода летом 2021 на море в Украине будет не слишком жаркой.

По его словам, периодически ожидается выпадение обильных осадков.