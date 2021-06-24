Погода в Украине в июля 2021 года будет изменчивой. В течение месяца на украинцев может ожидать аномальная жара и дожди.

Согласно прогнозам, в июле температура воздуха будет колебаться от +25 до +30. Ночью столбик термометра будет показывать от +17 до +21. Осадки могут пройти в начале месяца и в середине — в период с 9 по 18 июля.

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в начале месяца в Украине пройдут дожди. В период с 4 по 8 июля будет наблюдаться аномальная жара. В течение 11-12 июля — дожди и бури, осадки также пройдут 16 и 17 июля.

Затем жара снова вернется на период с 18 по 28 июля, а в конце месяца пройдут дожди. По данным синоптика, в том числе 25 июля погода в Украине будет дождливой, также дождь пройдет 30 июля.