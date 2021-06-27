Погода в Украине на 28 июня: грозы и жара

В понедельник, 28 июня, жара продолжит властвовать в Украине. При этом по всей стране, кроме западных и южных областей прогнозируются грозы с дождями.

В Западных регионах Украины +23-29° днем ​, а ночью температура опустится до +13-16°.

При этом в Северных областях погода будет дождливой, возможны грозы. Температура днем составит от +25 до + 27°, а ночью похолодает до 16°.

На Востоке также ожидаются грозы, температура воздуха днем составит от 23 до 30 градусов тепла, а ночью – +17-21°.

В центре погода будет также дождливой, воздух днем прогреется до 27°, а ночью столбик термометра покажет от + 15 до + 20 по Цельсию.

На Юге страны ожидается переменная облачность, температура воздуха днем поднимется до 30°, а ночью столбики термометров покажут 17°.

Киевлянам также прогнозируют грозы, днем температурный пик ожидается на отметке в 26°, а ночью к жителям украинской столицы придет прохлада, от 17 до 19°.