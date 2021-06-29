Во Львове прошел настоящий погодный Армагеддон. Вместе с дождем поднялся ветер, который валил деревья, срывал крыши и ломал летние террасы. При этом до урагана в городе стояла безумная жара, 32 градуса в тени.

Такие локальные дожди в Украине гуляют не первую неделю. Если раньше затапливало Винницкую и Житомирскую области, то на этот раз география расширилась. Ураганы обрушились на Восточную и Западную Украину.

Дождь в Днепре затопил даже плацкартный вагон поезда Львов — Мариуполь. А на Буковине стихия была еще более сокрушительной. Часовой дождь превратил улицы в реки, сносили все на своем пути.

Дороги размыло и на Закарпатье. В Лазещинском лесничестве из-за этого были заблокированы туристы, которых пришлось спасать с помощью строительной техники. Но еще более крупный потоп произошел в оккупированном Крыму.

На Ай-Петри за сутки выпала чуть ли не трехмесячная норма осадков, это свидетельствует об интенсивности этих процессов, которые сейчас наблюдаются в атмосфере. Боюсь, в этом году мы еще сможем увидеть не один такой случай, — рассказывает метеоролог Вера Балабух.

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Также в Украине начали появляться песчаные бури. Сообщения о странных задымлениях в начале недели начали поступать из Черниговской и Полтавской областей. Впоследствии пыль зафиксировали в столице.

После пылевой бури пришла невероятная жара. В Киеве почти каждый день устанавливали температурные рекорды — 35,5 градусов тепла. Такого не было почти 100 лет.

Настоящие тропические ураганы обрушились и на другие европейские страны. На юге Польши ураган снес сотни крыш. Десятки тысяч людей оставил без света.

Чехией пронеслось несколько торнадо. Разрушая все на своем пути, они сносили целые деревни. 80 человек были ранены, несколько — погибло.

Все аномалии, наблюдаемые сейчас, синоптики называют следствием климатических изменений. Погода становится все более непредсказуемой.

У нас рекорды, связанные с высокой температурой, они значительно больше преобладают и наблюдаются гораздо чаще. Они достигают более высоких значений, чем те, которые связаны с низкой температурой, — объясняет метеоролог Вера Балабух.

Специалисты украинского гидрометцентра утверждают, что облегчение уже близко. Температура, по прогнозам синоптиков, по всей Украине составит в среднем 26-27 градусов тепла.

Благовещенское ушло под воду

Многодневный ливень в городе Благовещенское затопил целый микрорайон. Вода здесь неслась, словно горная река.

Плавало все — не только на дороге и огородах, но и во дворах, в сараях и гаражах. Каждый второй дом — залит. Уже прошло несколько дней после дождя, а вода стоит и превратила все вокруг в болото.