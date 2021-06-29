Погода на неделю в Украине с 28 июня по 4 июля 2021

По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 июня, в Украине, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с.
Ветер северо-западный, в восточной части юго-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью 16-21 °, в западных областях 12-17 °, днем 24-29 °, на востоке до 32 °.
29-30 июня дожди пройдут в восточных, северо-восточных областях, днем местами в Карпатах.
30 июня и на Прикарпатье пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 14-19 °, днем 24-30 °, на Закарпатье и местами на юге страны 30-33 °.
1-4 июля местами будут идти кратковременные дожди, грозы в западной части.
4 июля в юго-восточной части везде дожди. Температура ночью 14-20 °, днем 23-29 °, в южной части до 33°.
Начало июля в Киеве будет дождливым. Температура ночью 19-20 °, днем 25-28 °.
Напомним, что по народным приметам, в этом году ожидается достаточно жаркое лето, но с дождями и грозами.