Погода на неделю в Украине с 28 июня по 4 июля 2021

По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 июня, в Украине, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с.

Ветер северо-западный, в восточной части юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 16-21 °, в западных областях 12-17 °, днем ​​24-29 °, на востоке до 32 °.

29-30 июня дожди пройдут в восточных, северо-восточных областях, днем ​​местами в Карпатах.

30 июня и на Прикарпатье пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 14-19 °, днем ​​24-30 °, на Закарпатье и местами на юге страны 30-33 °.

1-4 июля местами будут идти кратковременные дожди, грозы в западной части.

4 июля в юго-восточной части везде дожди. Температура ночью 14-20 °, днем 23-29 °, в южной части до 33°.

Начало июля в Киеве будет дождливым. Температура ночью 19-20 °, днем 25-28 °.

Напомним, что по народным приметам, в этом году ожидается достаточно жаркое лето, но с дождями и грозами.