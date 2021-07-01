Погода на 2 июля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Согласно прогнозу синоптиков, погода 2 июля на территории Украины будет очень жаркой, однако во все регионы нагрянет дождь с грозой.

В Укргидрометцентре отметили, что температура воздуха будет преимущественно на уровне от +27 до +32 градусов.

Несмотря на паркую погоду, в Украине будет пасмурно. Синоптики советуют украинцам брать с собой на улицу зонтик. Во всех регионах Украины пройдет небольшой дождь с грозой, осадки во всех областях могут продолжиться даже ночью.

2 июля днем ​​на юге температура на уровне от +28 до +31, на востоке от +30 до +32, в центре от +26 до +28, на севере от +27 до +29, на западе от +24 до +27. В Киеве днем будет дождь с грозой, температура воздуха от +27 до +29.

На юге ночью температура от +17 до +19, на востоке от +16 до +18, в центре от +16 до +18, на севере от +17 до +19, на западе от +13 до +17. В Киеве ночью продолжится дождь с грозой, температура от +16 до +18.