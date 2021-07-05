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Факты / Погода
Людмила Богданова |

+32, дожди с грозами и солнце: погода в Украине на неделю (КАРТА)

Погода ICTV

В течение недели погода в Украине будет переменчивой. В первой половине недели на украинцев ждут дожди с грозами, однако во второй будет солнечно.

Температура воздуха будет колебаться в пределах + 23- +32. Какой будет погода с 5 июля 2021 по 9 июля 2021 в Украине, смотрите в материале.

Прогноз погоды на неделю в Украине (с 5 июля по 9 июля)

Погода в Украине в понедельника, 5 июля

Погода 5 июля в Украине будет дождливой. Синоптики прогнозируют грозы во всех областях, порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

Дневная температура от +23 до +28, ночью от +12 до +21.

прогноз погоди 5 липня

Погода в Украине во вторник, 6 июля

6 июля дожди с грозами накроют почти всю территорию Украины, солнечно будет только на севере — в Сумской и Черниговской области, а также на Закарпатье.

Днем столбик термометра будет колебаться от +24 до +30, ночью опустится до +13, +20. Ветер — 5-10 м/c.

прогноз погоди 6 липня

Погода в Украине в среду, 7 июля

7 июля погода в Украине будет переменчивой. Дожди с грозами пройдут на юге. На западе осадки прогнозируются в Донецкой области, а в Луганской и Харьковской областях будет солнечно.

В центральных и северных регионах также солнце. По поводу Западной Украины — дожди пройдут в большинстве регионов, солнечно будет только на Ровенщине и Закарпатье.

Температура воздуха в дневное время — +26, +32, в ночное — +13, +20.

прогноз погоди 7 липня

Погода в Украине в Четверг, 8 июля

8 июля почти на всей территории ожидается переменная облачность. Слабый дождь с грозой может пройти только на Львовщине.

Дневная температура от +27 до +20, ночная от +17 до +21. Ветер — 5-12 м/c.

прогноз погоди 8 липня

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Погода в Украине в пятницу, 9 июля

Погода 9 июля в Украине будет солнечной и без осадков. Днем столбик термометра будет показывать от +27 до +32, ночью от +17 до +21.

прогноз погоди 9 липня

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