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В Глухове репетитор развращал 12-летнюю девочку во время уроков

В Глухове (Сумская область) 41-летний преподаватель развращал 12-летнюю девочку во время частных уроков.

Об этом сообщает прокуратура Сумской Области.

Во время следствия установлено, что жительница Глухова обратилась к своему знакомому, который имеет педагогическое образование, с просьбой предоставить частные уроки ее малолетней дочери 2006 года рождения. Следовательно, в течение 2015 – 2017 годов мужчина по месту своего жительства в Глухове проводил с девочкой занятия.

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– Только после того, как обучение закончилось, девочка решилась признаться матери, что с начала 2017 года репетитор совершал в отношении нее развратные действия. Кроме того, на планшет ученицы мужчина загружал изображения порнографического характера, в том числе с участием детей. Малолетняя боялась кому-то в этом признаться, – говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (распространение изображений порнографического характера) УК Украины.

Прокуратура и полиция уже готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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К слову, в Киевской области задержали педофила, который в течение 3 лет развращал ребенка.

Фото: dreamstime.

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