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Массовое отравление в детсаде: 7 детей в больницах

В селе Треповка Знаменского района семь воспитанников детского сада Радуга попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

Об этом сообщает управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области.

– Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция. Состояние всех детей – средней степени тяжести. Среди больных – один ребенок 2012 рождения, четверо детей – в 2013-го и двое – в 2014-го. Все посещают старшую группу. В Треповскую амбулаторию общей практики семейной медицины они обратился 21 сентября, – говорится в сообщении.

Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое обследование детсада и его персонала, проведена внеплановая проверка пищеблока и дезинфекция. Устанавливается возбудитель, который стал причиной вспышки.

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Уже обнаружен ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, недостаточное количество моющих средств и мебели, шкафов, индивидуальных кроватей, столов. На рабочем месте у работников детсада отсутствуют личные медицинские книжки с допусками к работе. Из 12 работников представлены только шесть личных медицинских книжек. А у трех работников просроченный ФГ-обзор.

Кроме того, неудовлетворительно ведется учетно-отчетная документация по организации питания, выдача готовых блюд проводится без снятия пробы, отсутствуют товарно-транспортные накладные и сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество продуктов, не соблюдаются условия хранения продуктов – овощи хранятся на полу.

Работу детсада приостановили на два дня – 25 и 26 сентября – для устранения нарушений.

Напомним, 13 сентября стало известно о массовом отравлении школьников в Днепре. По предварительной информации, в школе отсутствовало 250 учеников из 700.

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