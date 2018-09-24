Одессу накрыл ливень: водопады на улицах, вырваны люки и оборваны провода

Сегодня, 24 сентября, Одессу накрыл мощный ливень, который затопил улицы города, а сильный ветер повалил деревья.

Об этом сообщает Думская.

На улицах затруднен проезд, особенно на улицах Балковской, Приморской, Французском бульваре, Польском спуске.

На Таможенной площади ливневые стоки вырвали люки канализации.

А на пляжи Аркадии хлынул поток грязной воды с нагорной части города, которая стекала в море.

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Сильный ветер сломал ветки деревьев, которые оборвали провода – на углу Успенской и Маразлиевской улиц дерево упало на провода наружного освещения.

Кроме того, ветки повредили припаркованные автомобили и контактные сети городского транспорта.

Напомним, во Львове сильный ветер повалил деревья, более 200 сел без света.

Фото: Думская