PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Одессу накрыл ливень: водопады на улицах, вырваны люки и оборваны провода/

Одессу накрыл ливень: водопады на улицах, вырваны люки и оборваны провода

Сегодня, 24 сентября, Одессу накрыл мощный ливень, который затопил улицы города, а сильный ветер повалил деревья.

Об этом сообщает Думская.

На улицах затруднен проезд, особенно на улицах Балковской, Приморской, Французском бульваре, Польском спуске.

На Таможенной площади ливневые стоки вырвали люки канализации.

А на пляжи Аркадии хлынул поток грязной воды с нагорной части города, которая стекала в море.

Читайте: Шторм в Чехии обесточил 140 тыс. домов

Сильный ветер сломал ветки деревьев, которые оборвали провода – на углу Успенской и Маразлиевской улиц дерево упало на провода наружного освещения.

Кроме того, ветки повредили припаркованные автомобили и контактные сети городского транспорта.

Напомним, во Львове сильный ветер повалил деревья, более 200 сел без света.

ФотоДумская

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сложнее, чем в Калифорнии: в Одессе провели первые в Украине соревнования по серфингу
Погода на сегодня, 25 сентября (КАРТА)
Покушение на Олега Михайлика: все версии
Во Львове на железнодорожных путях нашли тело женщины
На Украину надвигается ураган из Европы
Harm reduction – способ оздоровления города в условиях повышенной урбанизации
Резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю (КАРТА)
Во Львове сильный ветер повалил деревья, более 200 сел без света
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка