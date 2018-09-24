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Разорвало пополам: под Киевом маршрутка протаранила легковушку

В Броварах Киевской области маршрутка столкнулась с легковым автомобилем.

Об этом сообщают свидетели аварии на странице Город Бровары в Facebook.

В результате удара у легковушки оторвало часть кузова.

О пострадавших и жертвах пока ничего неизвестно.

Читайте: “Немного выпила”: в Киеве пьяная женщина на Lanos влетела в церковь

Правоохранители устанавливают обстоятельства данной аварии.

Ранее Факты ICTV писали, что на Харьковском шоссе в Киеве по вине очень пьяного водителя Daewoo произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

Видео: Город Бровары

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